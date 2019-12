Consorzio di tutela Vini Etna DOC, Maurizio Lunetta nominato direttore

Sarà l’agronomo Maurizio Lunetta ad assumere la Direzione del Consorzio dei Vini DOC dell’Etna a partire da gennaio 2020. La decisione è stata assunta dal Consiglio d’Amministrazione del Consorzio con voto unanime e su proposta del Presidente Antonio Benanti. Il noto professionista nisseno, già consulente del Consorzio Etna DOC dalla metà del 2019, è stato chiamato ad affiancare il CDA in questa fase attuativa e realizzativa del riconoscimento ministeriale cosiddetto Erga Omnes ottenuto dal Consorzio a febbraio 2018. Maurizio Lunetta ha maturato una profonda esperienza nei processi di sistema territoriali. Con un passato di cooperante internazionale in paesi dell’America Latina e Africa e una lunga esperienza nella programmazione regionale dei fondi strutturali e nel settore del vino, oggi è un libero professionista e collabora con importanti organizzazioni a livello regionale e nazionale. Di recente è stato componente del comitato nazionale vino del Ministero delle Risorse Agricole e direttore generale della Doc Sicilia.

“Maurizio Lunetta – afferma Antonio Benanti, presidente del Consorzio Etna DOC – è già da alcuni mesi un collaboratore strettissimo del nostro Consiglio d’Amministrazione ed ha saputo dare un grande contributo fattivo e di esperienza specifica sin dal primo giorno. Si tratta di un professionista del vino siciliano apprezzato e riconosciuto da tutti. È chiamato a condividere con noi un percorso più strutturato di affermazione della DOC Etna, che passa anche dalla crescita e dall’evoluzione organizzativa del Consorzio che ha finalità chiare e precisi obblighi ma anche grandi opportunità da cogliere e nuovi strumenti per poter generare valore per tutti i produttori di vino Etna DOC. Sono davvero tanti, e determinanti per il futuro della nostra denominazione, i traguardi che vogliamo e dobbiamo raggiungere e l’apporto della direzione di Maurizio Lunetta ci consentirà di stabilire eccellenti livelli di funzionamento e di servizio che il nostro ruolo richiede e comporta e che i produttori ed il mondo esterno si aspettano. Con i migliori auguri di buon lavoro per tutti”.

Il commento di Maurizio Lunetta ha rimarcato il carico di responsabilità e di prestigio a cui è stato chiamato: “E’ un incarico che mi inorgoglisce e sono grato ai membri del Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. Il lavoro fin qui realizzato dai produttori ha portato i vini Doc Etna ad alti livelli di riconoscibilità e di prestigio. Il Consorzio di tutela adesso, seguendo il volere dei produttori, avrà il ruolo di valorizzare e tutelare la denominazione e seguirne la sua evoluzione in tutti i suoi aspetti istituzionali, funzionali e operativi”.