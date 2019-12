Atlante Treccani Qualivita 2020. Bellanova: ‘Massimo impegno per le DOP IGP, simbolo del successo del made in Italy. Tutti i commenti

Presentato a Roma l’Atlante Qualivita 2020 edizione Treccani, l’opera dedicata ai prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP, IGP, STG italiani, e alle bevande spiritose IG nazionali (LEGGI).



Ecco tutti i commenti dell’evento

Teresa Bellanova – Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali – L’edizione 2020 dell’Atlante Qualivita rappresenta un momento di grande importanza per l’universo delle produzioni a denominazione. Nel corso degli anni abbiamo assistito infatti con soddisfazione alla crescita significativa di un settore che possiamo definire a tutti gli effetti il fiore all’occhiello del patrimonio agroalimentare italiano. E oggi, col rafforzamento della preziosa collaborazione avviata con l’Istituto Treccani, registriamo un altro riconoscimento strategico, che ci restituisce con chiarezza quanto il valore delle denominazioni sia da ricercare prima di tutto nel carattere culturale che queste esprimono. Legame col territorio, tradizione e innovazione, memoria, saper fare tramandato nel tempo e difeso dai nostri imprenditori. Questi sono gli elementi alla base del successo del made in Italy nel mondo, che dobbiamo continuare a tutelare e promuovere con sempre maggiore convinzione e determinazione.

Paolo De Castro – Coordinatore S&D ComAgri Parlamento UE e Pres. Comitato Scientifico Qualivita – Cultura e prodotti agroalimentari DOP e IGP costituiscono un binomio formidabile, che consente di valorizzare i territori coniugando le tante storie della provincia italiana. E l’Atlante Qualivita, oltre a confermarsi punto di riferimento e prezioso strumento di lavoro per gli operatori con i suoi oltre 800 prodotti, tra alimenti e vini, in questa edizione 2020 che vede Treccani come editore, diventa un “Testo unico” del sistema agroalimentare di qualità. Una pubblicazione ad alto valore aggiunto che descrive con perizia accademica e scientifica due degli assi di maggior pregio del made in Italy – Denominazioni d’Origine e Indicazioni Geografiche Protette riconosciute dall’Unione europea – e punte di diamante delle nostre esportazioni nel mondo.

Massimo Bray – Direttore Generale Treccani – È per me occasione di grande soddisfazione dare il benvenuto nel catalogo delle opere Treccani alla nuova edizione dell’Atlante Qualivita, che si arricchisce del contributo editoriale e culturale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana. L’Atlante Qualivita 2020, edito da Treccani, rappresenta uno strumento cardine per la conoscenza delle produzioni tipiche italiane e dei loro elementi distintivi. Treccani ha scelto di impegnarsi accanto a Fondazione Qualivita perché, oggi più che mai, avverte la necessità di promuovere in forma autorevole l’immagine dell’Italia produttiva nel mondo, collocando le varietà enogastronomiche del nostro Paese accanto agli altri elementi costitutivi del patrimonio culturale nazionale. Siamo convinti che sia possibile produrre ricchezza rispettando e valorizzando il nostro territorio, il nostro paesaggio, la nostra tradizione. E che la diplomazia culturale e l’amicizia fra i popoli possano passare anche dal riconoscimento e dalla promozione della cultura del cibo e del vino, le cui infinite specificità costituiscono l’articolata e affascinante mappa delle connessioni, antiche e più che mai vitali, tra l’uomo e il territorio in cui egli vive.

Cesare Mazzetti – Presidente Fondazione Qualivita – L’edizione 2020 dell’Atlante Qualivita vede la luce con un partner editoriale d’eccezione, l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Dopo la creazione di Treccani Gusto, il primo dizionario online dei prodotti DOP e IGP, Fondazione Qualivita e Treccani hanno ulteriormente rafforzato il legame esistente, dando vita all’Atlante 2020 in questa nuova splendida veste. Ma non è certo solo l’abito a fare il monaco: la duplice firma del volume vuole testimoniare al mondo ciò che la nostra Fondazione ha sempre predicato, ovvero lo strettissimo legame esistente tra le produzioni agroalimentari italiane a Indicazione Geografica e la cultura dei territori da cui esse hanno origine.

Riccardo Ricci Curbastro – Presidente Federdoc – Il lavoro svolto da Qualivita e Treccani, volto a racchiudere in un unico volume la grande varietà del patrimonio viticolo italiano e delle eccellenze che lo connotano, è fortemente apprezzato dalla Federdoc e dai suoi Consorzi di tutela associati. Tra i nostri scopi istituzionali e quelli dei Consorzi vi è la diffusione e la conoscenza dell’unicità delle Denominazioni di origine, il raccontare il loro territorio, la loro storia e le tradizioni viticole che si celano dietro ad una bottiglia, portando all’attenzione del pubblico anche l’impegno dei produttori nel conferire alle DO una qualità superiore, innovativa e sostenibile che distingue queste produzioni dalle altre. È per questo che appoggiamo il progetto della Fondazione Qualivita e dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani attraverso il quale si presenta al pubblico, racchiuso in un autorevole contenitore, parte del nostro sapere vitivinicolo.

Cesare Baldrighi – Presidente Origin Italia – L’Atlante Qualivita raccoglie e valorizza l’eredità culturale di tutti i prodotti italiani a Indicazione Geografica, e rappresenta un punto di riferimento per la conoscenza delle produzioni tipiche di eccellenza, oltre che un ottimo viatico per tenere alta l’attenzione sul posizionamento delle DOP e delle IGP come valore culturale del nostro Paese. Il fatto che quest’anno per la prima volta sarà edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani non fa che confermarne il prestigio e l’autorevolezza; sarà più che mai un’occasione per lanciare le tipicità enogastronomiche italiane nel contesto internazionale.