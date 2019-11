No rinazionalizzazione Pac, serve politica che guardi ad ambiente. Innovazione base agricoltura. Paolo De Castro ad Agrifoodnext

“Come commissione agricoltura e parlamento europeo diciamo no alla rinazionalizzazione della politica agricola comune e sì ad una Pac forte e robusta che guardi all’ambiente come una grande opportunità per l’agricoltura”. A sottolinearlo ai microfoni di agricultura.it è Paolo De Castro coordinatore S&D alla commissione agricoltura del Parlamento europeo, a Siena per Agrifood Next, la due giorni sul mondo della ricerca e delle imprese del settore agroalimentare italiano. Con De Castro abbiamo parlato anche di innovazione, di dazi Usa e del futuro dei nodi principali dell’agricoltura italiana ed europea.