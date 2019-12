Aranciata 100% italiana. Gian Marco Centinaio (Lega): diciamolo ai fenomeni della Sugar Tax

Aranciata fatta con succo di arancia 100% italiane. Fanta “prodotta in Italia” con tanto di bandiera tricolore. Da una lattina della celebre aranciata il post del leghista Gian Marco Centinaio, ex ministro delle politiche agricole, per dare una stoccata all’attuale governo. “100% Made in Italy diciamolo ai fenomeni della sugar tax” ha scritto Centinaio contestando la sugar tax inserita in manovra. Una tassa sulle bevande analcoliche zuccherate (10 centesimi al litro) che dovrebbe partire da ottobre 2020. Interesserà chinotti, spume, aranciate, mettendo a rischio 5mila posti di lavoro secondo le previsioni. Il settore non ne sentiva il bisogno.