Centinaio (Lega): Se vere le affermazioni di Barbara Lezzi, dimissioni immediate del ministro Bellanova

“Da quanto si apprende pare che il Ministro Bellanova abbia usato i fondi stanziati per la Xylella per finanziare il GAL dove è responsabile un suo collaboratore. Se così fosse la cosa è molto grave”. A dirlo è Gian Marco Centinaio (Lega) ed ex ministro delle politiche agricole, proprio nel Conte I, quando Barbara Lezzi era ministro per il Sud. Proprio l’ex ministro M5S ha accusato la Bellanova (Leggi)

“La sinistra che tanto blaterava contro il sottoscritto spreca i soldi che insieme al Ministro Lezzi avevamo stanziato per dare risposte alla Puglia devastata dalla Xylella. VOGLIAMO UN CHIARIMENTO IMMEDIATO IN CASO CONTRARIO DIMISSIONI IMMEDIATE DEL MINISTRO BELLANOVA“ ha concluso Centinaio.

