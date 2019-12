Risorse xylella a Gal. Mipaaf: dichiarazioni senza fondamento. Lezzi controreplica: è come temevo, fondi sottratti ad agricoltori a favore di GAL presieduto da suo segretario

Dopo l’attacco di Barbara Lezzi (M5S) al ministro Teresa Bellanova ecco la nota del Mipaaf : “Le offensive dichiarazioni della senatrice Lezzi non hanno il benché minimo fondamento. Chi stasera dal Movimento 5Stelle o dalla Lega nell’Aula della Camera o attraverso dichiarazioni stampa ha fatto insinuazioni sui fondi per le attività sviluppate nel Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia attraverso i Gal o con i contratti di distretto dovrebbe sapere, per averlo condiviso in prima persona, che il piano approvato nel febbraio 2019 firmato dal Ministro Centinaio e frutto di concertazione già prevedeva interventi attuati attraverso i Gal e fondi nazionali per il contratto di distretto Xylella, rivenienti peraltro in parte dall’ultima legge di bilancio del Governo Gentiloni. Misure rimaste nel nuovo Piano per continuità amministrativa e con le stesse identiche finalità. Si comprende l’attitudine della Senatrice Lezzi, dalla siderurgia alla Tap, di buttarla in caciara, provocando danni serissimi al territorio e nella percezione della realtà nell’opinione pubblica. Ma c’è un limite a tutto”.

LA CONTROREPLICA DELL’EX MINISTRO PER IL SUD LEZZI – La ministra Bellanova ha confermato quanto, purtroppo, temevo. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di GAL e DAJS che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. È molto grave. Gravissimo.

Nella nota del suo ministero fa molta confusione. Chiariamo.

Il piano previsto da Gentiloni aveva tre problemi:

1. Carenza di risorse

2. Non raggiungeva tutti i piccoli agricoltori

3. Non tutelava e non garantiva il ripristino del paesaggio.