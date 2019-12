Barbara Lezzi (M5S) accusa ministro Bellanova: Xylella. Stanziati 40 milioni di euro a Gal, presieduto dal suo segretario

Accuse dell’ex ministro per il Sud (nel Conte I) Barbara Lezzi contro l’attuale ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova. “L’attuale ministro dell’agricoltura – ha scritto la Lezzi sulla sua pagina FB – avrebbe predisposto il piano di rigenerazione a sostegno dei territori colpiti da xylella. Non l’ho letto ma le indiscrezioni ci danno cattive notizie che mi auguro vengano prontamente smentite.

Intanto preciso che quei 300 milioni che stanziai per questo provvedimento DEVONO arrivare agli agricoltori, piccoli e grandi. DEVONO arrivare a quelle persone che non hanno più lacrime per piangere, che sono nella totale disperazione perché impossibilitati a produrre e di conseguenza non hanno reddito.