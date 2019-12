Vigneto Veneto. Attesa per il report con i dati consuntivi del 2019. Il 9 gennaio a Lonigo

La vendemmia 2019 non ha raggiunto i record quantitativi del 2018 ma comunque nel Veneto i viticoltori si dicono soddisfatti, sia per la produzione (che si colloca nella media pluriennale) che per la qualità delle uve raccolte. Di conseguenza, anche i vini che stanno maturando nelle cantine fanno ben sperare i produttori, che per programmare come si deve l’attività aziendale del 2020 e operare al meglio nei mercati sempre più internazionali necessitano di dati di produzione certi. Dati che arriveranno giovedì 9 gennaio 2020 (ore 9:30) in occasione dell’attesissimo 3° focus del Trittico Vitivinicolo, iniziativa promossa da Veneto Agricoltura con Regione ed Avepa, che si terrà a Lonigo (Vi) nelle Cantine dei Colli Berici del Gruppo Collis.

Lo “storico” appuntamento dedicato al consuntivo dell’ultima vendemmia rappresenta, proprio per l’importanza dei numeri che saranno forniti e per i temi affrontati legati al marketing del vino, un’autentica adunata plenaria del mondo vitivinicolo regionale. All’incontro, oltre a tecnici, operatori ed esperti di settore, saranno presenti l’Assessore regionale all’Agricoltura, Giuseppe Pan e il Commissario dell’Agenzia regionale, Alberto Negro,

L’evento di Lonigo è il terzo e ultimo step del Trittico Vitivinicolo 2019, unica iniziativa di questo tipo in Italia che ogni anno monitora, attraverso tre distinte tappe-eventi (giugno-Conegliano, agosto-Legnaro e gennaio-Lonigo) il vigneto e il comparto vitivinicolo regionale.

Come accennato, nel corso del focus saranno forniti i dati consuntivi ufficiali dell’ultima vendemmia nel Veneto, derivanti dalle dichiarazioni di produzione dei viticoltori. Inoltre, sarà fatto il punto sull’export del vino veneto nel 2019 e discusse le importanti questioni relative ai nuovi mercati internazionali di sbocco delle nostre prestigiose bottiglie. Si parlerà anche di Brexit e di dazi USA, tutte criticità che fortunatamente – per ora -, hanno risparmiato il vino italiano.