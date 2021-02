Nuovi impianti vigneti in Veneto: premiate la viticoltura eroica e il biologico

VENEZIA – Sono stati approvati in Veneto i criteri di priorità per l’assegnazione delle nuove autorizzazioni di superfici vitate.

La presentazione delle domande va dal 15 febbraio al 31 marzo 2021.

Questi sono i criteri di priorità:

• sistemi di gestione del vigneto che garantiscano un aumento della sostenibilità, individuabili nel metodo biologico (punti 0,6);

• aree in cui esistono maggiori difficoltà strutturali e di gestione (viticoltura eroica, punti 0,4): superfici in pendenza superiore almeno al 15%; superfici in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi.

