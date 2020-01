CUN Uova. I prezzi della settimana dopo la riunione del 13 gennaio 2020

La Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. rende noto che oggi si è riunita a Forlì la Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo che ha formulato i seguenti prezzi:

uova allevate in gabbia arricchite in natura €/Kg: S – meno di 53 g. € 0,92

(-0,08); M – da 53 a 63 g. € 1,11 (-0,10); L – da 63 a 73 g. € 1,14 (-0,09).

uova allevate a terra in natura €/Kg: S – meno di 53 g. € 1,00 (-0,08);

M – da 53 a 63 g. € 1,25 (-0,10); L – da 63 a 73 g. € 1,26 (-0,09).

I prezzi delle uova in natura da consumo hanno aperto l’anno in calo rispetto all’ultimo listino del 2019. La Commissione Unica Nazionale di settore ha infatti formulato un calo di 10 centesimi per le uova medie, attestatisi su 1,25 €/kg per quelle allevate a terra e su 1,11 €/kg per il prodotto in gabbia arricchita. I prezzi delle uova allevate a terra risultano sostanzialmente sugli stessi livelli di inizio 2019, mentre per quelle allevate in gabbia arricchita si registra una crescita anno su anno del 16%.

Prodotto Prezzo 13/01/2020 (€/kg) Variazione rispetto al 30/12/2019 (€/kg) Variazione rispetto al 2019 (€/kg) Uova allevate a terra in natura – M – da 53 a 63 g. 1,25 -0,10 -0,01 Uova allevate a terra in natura – L – da 63 a 73 g. 1,26 -0,09 0,00 Uova allevate in gabbie arricchite in natura – M – da 53 a 63 g. 1,11 -0,10 0,16 Uova allevate in gabbie arricchite in natura – L – da 63 a 73 g. 1,14 -0,09 0,15 1,14 -0,09 0,15

La Commissione Unica Nazionale delle Uova in natura da consumo (CUN Uova) è istituita con Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto 31 marzo 2017, n.72 pubblicato sul sito internet del Mipaaf in data 5 ottobre 2018.

L’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nasce dall’esigenza di monitorare, tutelare e rendere trasparente il mercato.