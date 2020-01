Mafia Nebrodi. Gallinella (M5S): bene arresti nel messinese a tutela del mondo agricolo

“Operatori dei Centri di Assistenza Agricola, insieme agli appartenenti di un’organizzazione mafiosa, concordavano la predisposizione di falsa documentazione attestante la titolarità di terreni da inserire nelle domande di contribuzione, anche mediante l’utilizzo di timbri falsi. E’ quanto emerge dall’indagine che questa mattina ha portato all’arresto di 94 persone nel messinese”. Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Filippo Gallinella.

“Il clan sfruttava con l’inganno le risorse pubbliche per l’agricoltura, arrecando un grave danno a tutti gli imprenditori onesti che rendono la nostra agricoltura innovativa e moderna. Per questo il nostro ringraziamento va alla Procura Distrettuale Antimafia di Messina, ai Ros e al Comando Tutela Agroalimentare dei Carabinieri. Il MoVimento 5 Stelle e il governo stanno lavorando molto per sostenere e rilanciare il nostro mondo agricolo e soprattutto per aiutare tutte quelle imprese sane che rendono grande il nostro made in Italy”.

