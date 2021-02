Le priorità dell’agricoltura dopo il voto di fiducia. Gallinella (ComAgri): continuità con gli impegni avviati per rilancio Paese

ROMA – “Dopo il voto di fiducia alla Camera del nuovo governo, in programma il prossimo giovedì 18 febbraio, riprenderemo subito le attività in Commissione Agricoltura per fare il punto della situazione, e mettendo in evidenza i lavori già in programma che intendiamo portare avanti”.

E’ quanto sottolinea Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera a due giorni dal vito di fiducia al governo Draghi.

“Tra le priorità – sottolinea Gallinella -, vi sono la strategia ‘Farm to fork’, il Recovery Plan, per poi passare alle audizioni sulle varie proposte di legge, tenendo presente l’ampliamento della maggioranza di governo.

Sono fiducioso che proseguiremo con continuità i vari impegni previsti, come già avvenuto in passato, nell’interesse di un comparto che in questi mesi di pandemia si è rivelato strategico e sul quale dobbiamo continuare a puntare per il rilancio del Paese e del Made in Italy”.