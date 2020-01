Giornata mondiale della Pizza. Ciro Fontanella: Io pizzaiolo di Obama e Michelle, un’emozione che durerà per sempre

«E’ chi se la dimentica quella grande emozione; resterà un ricordo personale che conserverò per sempre». Sì, perché fare la pizza per (e con) Barack Obama e Michelle non capita tutti i giorni. Il ‘pizzaiolo di Obama’ è Ciro Fontanella, napoletano che vive e lavora da tempo a Buonconvento (Siena), proprietario de Le Antiche Mura, un ristorante-pizzeria all’ingresso del centro storico e dalla scorsa estate, anche della pizzeria Anima&Passione, nella piazza principale di San Quirico d‘Orcia.

Una bella storia che vogliamo raccontare nella Giornata mondiale della pizza. Era il maggio 2017 quando l’ex coppia presidenziale si trovava in vacanza a Borgo Finocchieto, sulle colline senesi, vicino a Buonconvento. E così, senza aspettarselo, Fontanella fu chiamato per preparare una vera pizza tradizionale napoletana.

Per Michelle, il pizzaiolo ha puntato sul tricolore, ispirandosi al padre partenopeo della pizza, quel Raffaele Esposito che nel 1889 inventò la pizza Margherita – a base di basilico, mozzarella e pomodoro – in onore della Regina d’Italia Margherita di Savoia, in visita a Napoli. «Ho scelto io gli ingredienti per Michelle e creato la pizza – racconta Fontanella -. Un letto di bufala, pomodori datterini, zucchine alla julienne, foglie di menta ed al centro un fiore di zucca: ovvero, nella pizza i raggi di sole che lei ha portato venendo in Italia». Una dedica particolare ed apprezzata da ex Flotus che ha poi inviato una bella lettera di ringraziamenti in direzione Buonconvento: a Ciro. Pizza, che ovviamente si chiama ‘Michelle’ e che si può ordinare nel menù della pizzeria.

Poi c’è Obama. «Ecco; l’ex presidente – ricorda ancora con una certa emozione –, la sua pizza l’ha voluta scegliere e preparare insieme a me. Gli ingredienti? Pomodoro, mozzarella, bufala, peperoni, olive, salame piccante: questa è la pizza ‘Obama’ molto apprezzata dai miei clienti». E se entrate in uno dei locali di Ciro Fontanella non potete non notare la foto all’ingresso che lo ritrae insieme alla moglie Carmela D’Ambrosio (chef e proprietaria del ristorante Branduccio sempre a Buonconvento) ed un sorridente Barack Obama: «Davvero una grande persona – racconta ad agricultura.it -. Pensa che ha voluto vedere come si prepara la pizza, insieme a lui e Michelle abbiamo fatto l’impasto e anche i nostri dolci sempre a base di pasta di pizza. Un personaggio mondiale come lui, fianco a fianco a fare la pizza, disponibile, con una grande simpatia ed umanità. Incredibile».

