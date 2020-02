Meno carne rossa e meno figli per salvare il clima. Centinaio (Lega): siamo alla pazzia

“Un volantino sponsorizzato dal Comune di Cremona; Fondazione Cariplo; Cremona solidale invita a FARE MENO FIGLI per MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI. Siamo alla PAZZIA! Cosa ne pensate? 1) mangiare MENO carne rossa (follia); 2) fare MENO FIGLI (follia); 3) NO auto (vado in monopattino??); 4) NO aereo (certo uso l’aliante per andare dall’altra parte del pianeta). TSO subito e dimissioni di chi ha autorizzato questo obbrobrio”. Ad evidenziarlo sui social è il senatore leghista Gian Marco Centinaio, ex ministro delle politiche agricole, commentando una pubblicazione per una campagna sociale su clima e cibo, uscita a Cremona.

Informazione pubblicitaria