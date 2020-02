Il controllo delle macchine che distribuiscono fitofarmaci e novità fitoiatriche. Workshop Alsia Basilicata il 18 febbraio

Un workshop per confrontarsi sulle novità fitoiatriche per la corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari: un appuntamento da non perdere per tecnici e operatori agricoli, quello organizzato dall’ALSIA, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, per martedì 18 febbraio nella sala convegni del Centro Ricerche dell’ALSIA “Metapontum Agrobios” nel polo di Pantanello a Metaponto (Bernalda, MT).

Le normative europee per la sostenibilità ambientale dell’agricoltura pongono sempre maggiore attenzione non solo alle caratteristiche dei prodotti fitosanitari ma, anche, alla loro corretta distribuzione mediante macchine irroratrici da mantenersi efficienti in modo da aumentare l’efficacia dei trattamenti e ridurre l’inquinamento ambientale. La Direttiva 2009/128/Ce ha introdotto l’obbligo di controlli funzionali periodici delle irroratrici presso Centri di prova accreditati, ma l’efficienza e il risparmio possono essere assicurati solo dalla regolazione in campo. Nelle aziende della Basilicata, e in quelle frutticole del Metapontino in particolare, l’efficienza dei trattamenti fitosanitari ha ancora importanti margini di miglioramento, a patto che si adottino tecnologie e strumenti presenti sul mercato e che si lavori per accrescere le competenze tecniche degli operatori.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 nella sala convegni del Centro Ricerche (Edificio D). I lavori, moderati da Arturo Caponero, funzionario responsabile dei Servizi fitosanitari dell’ALSIA, saranno introdotti da Aniello Crescenzi, direttore dell’ALSIA, e da Donato Del Corso, direttore generale del Dipartimento Politiche agricole e forestali della Regione Basilicata. Sono previsti anche gli interventi di Rocco Sileo, dirigente ALSIA, e di Massimiliano Mochetti, technical advisor della Braglia srl, oltre ad una sessione in campo di prove pratiche di regolazione delle irroratrici per i trattamenti su drupacee e agrumi. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Fanelli, assessore regionale del Dipartimento Politiche agricole e forestali della Basilicata.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visionare attrezzature e componenti per l’irrorazione e la protezione individuale degli operatori. La partecipazione all’evento dà diritto al riconoscimento di crediti formativi per agronomi e periti agrari.