Ministro Bellanova sotto attacco M5S. All’agricoltura serve un ministro, non opinionista politico

“Notiamo una certa vivacità mediatica della ministra Bellanova (Italia Viva), ogni giorno in prima linea a parlare di populisti e di argomenti che non competono al suo dicastero.

Comprendiamo il suo ruolo politico, ma come componenti della commissione Agricoltura vorremmo avere un riferimento nel governo e non una opinionista politica.

Le problematiche dell’agroalimentare sono tante e la loro risoluzione è complessa, quindi auspichiamo che sugli sterili attacchi prevalga la volontà di risolvere i tanti problemi degli imprenditori agricoli italiani, che non hanno alcun interesse per il chiacchiericcio e le polemiche. Invitiamo la ministra a concentrarsi sul suo dicastero e a mettere da parte il bullismo politico.

Se poi non può fare a meno delle provocazioni, o se le sono richieste dal suo leader, va benissimo, purché lo faccia da senatrice e non da ministro, perché il settore non può attendere oltre né può essere subordinato alla propaganda”. Così le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura.