Ritardi su Bonus Ristorazione. M5S contro la Bellanova: è la dimostrazione che ci sia bisogno di altra guida al Mipaaf

“In questo momento di crisi è fondamentale sostenere tutte le aziende del nostro agroalimentare, che non hanno mai smesso di lavorare con professionalità, nonostante l’emergenza, per garantire il servizio ai cittadini”.

Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle componenti della commissione Agricoltura alla Camera.

Sono molte le misure che governo e Parlamento hanno messo in campo, ma ci dispiace apprendere che un importante provvedimento come il Bonus ristorazione non sia ancora arrivato agli operatori”.

“Si tratta di 600 milioni di euro del decreto agosto a sostegno della filiera agroalimentare per gli acquisti fatti da ristoranti, pizzerie, catering, mense, agriturismi e alberghi. E’ evidente ormai la necessità di un cambio di passo alla guida del Ministero delle Politiche Agricole, perché queste imprese hanno bisogno di una politica che abbia come unico obiettivo l’uscita dalla crisi e la garanzia di adeguati sostegni con tempistiche celeri, cose che la ministra dimissionaria Teresa Bellanova non è riuscita a garantire.

Adesso dobbiamo lavorare e accelerare anche su questo fronte per rispetto degli italiani e soprattutto di queste categorie”.