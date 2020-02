Convegno di biodinamica a Firenze. Agronomi (Agrarian Sciences) scrivono alla presidente Conaf: Patrocinio è contrario a deontologia Ordine

LA LETTERA INTEGRALE

Lo scorso anno alcuni di noi inviarono lettere di protesta alla Presidenza del CONAF per il patrocinio offerto al convegno di biodinamica a suo tempo tenutosi al Politecnico di Milano e a tali lettere non giunse purtroppo alcuna risposta da parte di codesta presidenza.

Quest’anno il CONAF ha di nuovo offerto il proprio patrocinio al convegno di biodinamica che si terrà a Firenze dal 27 al 29 febbraio p.v., il che ci porta ad elevare la nostra più vibrata protesta per una scelta che riteniamo contraria alla deontologia del nostro Ordine professionale. Ciò in quanto il biodinamico è una pseudoscienza che si fonda su basi esoteriche, le cosiddette “energie cosmiche” evocate per la prima volta nel 1924 dal fondatore Rudolf Steiner nelle sue sciagurate “lezioni di agricoltura”. Abbiamo peraltro notato che negli anni più recenti il biodinamico cerca di sfuggire alle motivate contestazioni della comunità scientifica adottando paraventi di tipo “agro-ecologico”, che tuttavia non intaccano in alcun modo i fondamenti esoterici che la disciplina si è data fin dalle sue origini e che la collocano senza la alcuna ombra di dubbio nell’ambito delle pseudoscienze.

Che diremmo come cittadini se l’Ordine dei medici desse il proprio patrocinio a un convegno di pranoterapeuti? Analogamente cogliamo come una beffa il patrocinio all’iniziativa convegnistica in oggetto, e ciò anche alla luce del fatto che il nostro Ordine raccoglie nelle proprie file i “dottori in scienze agrarie” (“science”, si badi bene, non “pseudoscienze”!).

Da ciò il nostro più profondo dissenso e la nostra più ferma protesta nei confronti della concessione del patrocinio al convegno in oggetto, sentimenti che trovano espressione nella presente lettera aperta, alla quale sollecitiamo la firma da altri colleghi che condividono le nostre stesse preoccupazioni.