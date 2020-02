CUN Conigli, CUN Grasso e Strutti, CUN Tagli di Carne Suina Fresca. Riunioni del 28 febbraio 2020

Si sono riunite oggi le CUN dei Conigli, del Grasso e Strutti e dei Tagli di carne suina fresca.

La Commissione Unica Nazionale dei Conigli vivi da carne da allevamento nazionale ha formulato il seguente prezzo massimo per i conigli pesanti oltre 2,5 Kg: € 1,66 (0,00).

Si arresta la fase di calo per i conigli vivi da carne che era in atto da inizio anno, con il prezzo massimo del coniglio pesante che rimane invariato a 1,66 €/kg. Permane una flessione del 17% ( -0,34 €/kg ) rispetto allo stesso periodo del 2019.

Prodotto Prezzo massimo 28/02/2020 (€/kg) Variazione rispetto alla precedente settimana (€/kg) Variazione rispetto al 2019 (€/kg) Conigli pesanti oltre 2,5 kg 1,66 0,00 -0,34

La Commissione Unica Nazionale Grasso e Strutti ha formulato i seguenti prezzi: grasso da fusione: 263,00 €/t (-2,00); strutto grezzo – acidità 0,75% (in cisterna): 750,00 €/t (-4,00); strutto raffinato, deodorato – acidità 0,10% (in cisterna): 1106,00 €/t (-4,00); strutto raffinato in cartoni da 25 kg: 1236,00 €/t (-4,00); strutto raffinato in pacchetti e/o vaschette fino a 1 kg: 1886,00 €/t (-4,00).

La Commissione Unica Nazionale dei Tagli di Carne Suina Fresca ha formulato i seguenti prezzi: tagli freschi da macelleria – carré senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna): 3,35 €/Kg (+0,10); tagli freschi da macelleria – carré senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova): 3,55 €/Kg (+0,10); tagli freschi da macelleria – busto con coppa, senza fondello, con costine: 3,30 €/Kg (0,00); tagli freschi da macelleria – coppa fresca con osso: 3,45 €/Kg (+0,10); coscia fresca per crudo – refilata da 10 a 12 kg: 3,40 €/Kg (+0,05); coscia fresca per crudo – refilata da 12 kg e oltre: 3,69 €/Kg (0,00); coscia fresca per crudo – refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg: 3,54 €/Kg (0,00); coscia fresca per crudo – refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg: 4,29 €/Kg (0,00); coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre: 4,60 €/Kg (0,00); spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 kg e oltre: 3,54 €/kg (0,00); trito 85/15: 3,73 €/Kg (0,00); pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg: 2,30 €/kg (-0,03); pancetta fresca squadrata 4/5 kg: 4,12 €/kg (-0,05); gola intera con cotenna e magro: 2,11 €/kg (0,00); lardo fresco 3 cm+: 2,90 €/kg (0,00); lardo fresco 4 cm+: 3,70 €/kg (0,00); lardello con cotenna da lavorazione: 1,60 €/kg (0,00).