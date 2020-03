Bando Faber 2020 per i contoterzisti lombardi. A disposizione 30 milioni

Regione Lombardia ha approvato anche per il 2020 la misura Faber finalizzata all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato. Grazie all’intervento di UNCAI, anche questa volta, i contoterzisti iscritti all’albo lombardo potranno accedere al bando.

“La conferma dei contoterzisti tra i beneficiari della misura avvalora la bontà di un percorso avviato alcuni anni fa da UNCAI per il riconoscimento professionale della categoria. Un percorso non sempre facile e, fino a ieri, aspramente avversato addirittura dall’associazione di agromeccanici Confai Lombardia“, ricorda il coordinatore nazionale di UNCAI Fabrizio Canesi. “Conserviamo ancora la lettera con la quale l’associazione Confai Lombardia sminuiva in Regione l’interesse del bando Faber tra gli agromeccanici. Si è trattato di un episodio molto triste per l’unità della categoria”. Su queste basi UNCAI rivendica di essere la sola Associazione lombarda che veramente cura gli interessi delle imprese agromeccaniche. “Tuttavia l’augurio è sempre di poter lavorare insieme a Confai, in particolare al rafforzamento dell’albo in Lombardia e alla creazione di strumenti analoghi in altre regioni. Sia solo dato a Cesare quel che è di Cesare”.

Oltre all’albo e al bando Faber, UNCAI ha lavorato all’inserimento degli agromeccanici nel Testo Unico delle leggi di regione Lombardia in materia di agricoltura (Legge Reg. 31/2008): “È il coronamento del nostro percorso per il riconoscimento professionale dell’attività agromeccanica. In Lombardia, da dicembre, gli agromeccanici sono, per legge, meritevoli di finanziamento, in base all’evidenza che una quota più che maggioritaria di lavorazioni agricole è affidata per ragioni di economicità e di specializzazione professionale alle imprese agromeccaniche che, essendo prevalentemente aziende artigiane, non possono beneficiare di fondi PAC PSR”, aggiunge Canesi. Che conclude “Chi fosse interessato a provare a fare la domanda al bando Faber o a iscriversi all’albo dei contoterzisti, può contattare UNCAI a segreteria@contoterzisti.it”.