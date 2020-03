Coronavirus. Agriumbria 2020 rinviata. La 52esima edizione si terrà dal 18 al 20 settembre

A causa dell’emergenza sanitaria causata dal “Coronavirus”, il Consiglio di Amministrazione di Umbriafiere S.p.A., al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione Agriumbria, in linea con le decisioni prese da molti organizzatori fieristici, considerato il valore nazionale e internazionale della fiera che presenta l’alta partecipazione di molte aziende del nord Italia ed acquisito il parere di operatori ed espositori, ha ritenuto opportuno posticipare dal 18 al 20 settembre 2020 lo svolgimento della 52esima edizione di Agriumbria (anzichè dal 27 al 29 marzo come da calendario).



Siamo certi che tale scelta, dettata da cause di forza maggiore, avrà la collaborazione e disponibilità degli espositori, fornitori e visitatori che fin d’ora ringraziamo.

Riteniamo che la scelta della nuova data sia comunque positiva anche in considerazione delle esperienze già fatte nelle prime edizioni della manifestazione che si sono tenute nel mese di settembre e tenendo nella dovuta considerazione le peculiarità del settore agro-zootecnico.

Auspichiamo che l’emergenza sanitaria rientri al più presto per garantire la funzionalità del centro fieristico anche in considerazione di tutti gli eventi in programma nel calendario annuale.