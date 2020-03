Coronavirus. I francesi ci sfottono e insultano i pizzaioli italiani con la pizza Covid 19. Le prime reazioni

In piena emergenza Coronavirus, sulla tv francese Canal+ (non l’ultimo dei canali d’oltralpe) va in onda uno spot che, senza mezzi termini fa passare gli italiani come untori ed infama la professionalità e la serietà di tutti i pizzaioili italiani.

Che sia un spot promozionale (in quel caso riuscito), oppure irriverente ironia transalpina in stile Charlie Hebdo non lo sappiamo. Resta il fatto che questo spot stia provocando già reazioni in Italia: sotto pubblichiamo il commento del ministro politche agricole Teresa Bellanova, e di Giorgia Meloni (FdI), quindi il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Sotto potete vedere lo spot. Siamo sicuri che i pizzaioli italiani continueranno a fare quest’opera d’arte chiamata pizza (leggi), buona, unica e che tutto il mondo ci invidia – e che i francesi neanche si sognano – con la stessa sapienza e professionalità di sempre. E continueranno a farla così buona anche ai turisti francesi che nei prossimi mesi invaderanno le nostre pizzerie.

Il commento del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova – “Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è VERGOGNOSO e RACCAPRICCIANTE.

Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l’Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese. Questa non è satira, è un’offesa ad un’intera nazione, è una evidente mistificazione dei fatti. È il populismo fatto immagine. Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale. Noi non ci stiamo. Il coronavirus, come ribadito più volte dalle autorità europee ed internazionali, non si trasmette tramite cibo. I nostri prodotti sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo. Ho attivato i canali diplomatici per segnalare il contenuto mandato in onda e capirne genesi e portata. Nel frattempo, mi aspetto che Canal+ lo ritiri immediatamente e si scusi. Non con me, ma con i 60 milioni di cittadini italiani, lavoratori, imprenditori, produttori, che, con il loro video disgustoso, sono stati offesi” ha detto la Bellanova.



Il ministro degli esteri Luigi Di Maio – Questa è l’anteprima di un video diffuso da una tv francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi.

Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l’hanno mai mangiata nella loro vita. Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo.

Soprattutto in queste circostanze, come ho ripetuto più volte, i media avrebbero l’obbligo morale di fornire una informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia. Purtroppo non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori. Questo video – che non pubblico per non contribuire alla sua diffusione – malgrado sia satirico, ne è la dimostrazione.

Esigiamo rispetto. I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa.

Il commento di Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) – Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal + per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati dal Coronavirus. Disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti italiana. Che dite qualcuno del Governo o della maggioranza PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?