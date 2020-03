Coronavirus. Filera agroalimentare impegnata a garantire riformimenti. Il ringraziamento di Fidaf e Conaf

La FIDAF e il CONAF si uniscono al grandissimo ringraziamento rivolto agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine e di protezione civile, ai tecnici, ai professionisti e agli scienziati che sono in prima linea nella lotta al COVID-19.

Con il loro lavoro ed il loro coraggio salvano vite, alleviano le sofferenze degli infermi e circoscrivono l’epidemia. Senza dimenticare chi, a vario titolo, garantisce i servizi primari per consentire alla nazione di andare avanti. La FIDAF e il CONAF sono orgogliosi dell’impegno dei colleghi che operano nel settore agroalimentare italiano e degli operatori delle filiere agroalimentari, che fanno sì che anche in questi difficili momenti non si interrompano la produzione, la trasformazione, l’immagazzinamento e la distribuzione di alimenti, mantenendo alto ilcontrollo della qualità degli alimenti. E sono a fianco di tutte le imprese agricole, zootecniche, silvicole, grandi o piccole che siano, che tra mille difficoltà stanno continuando alavorare per fornire i servizi necessari a garantire l’approvvigionamento alla popolazione.

A sottolinearlo sono Andrea Sonnino, presidente della Federazione Italiana Dottori in Scienze Agrarie e Forestali (FIDAF) e Sabrina Diamanti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF)