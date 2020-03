Gli agricoltori non si arrendono al Coronavirus. Produzioni senesi tutti i giorni alla vendita diretta della Bottega della Spesa in Campagna

Non si fermano gli agricoltori senesi, impegnati quotidianamente a produrre cibo per un’Italia che deve stare a casa per contrastare l’emergenza coronavirus.

Sono migliaia le aziende agricole in provincia di Siena che ogni giorno, anche a rischio della propria salute – sottolinea la Cia Agricoltori Italiani di Siena -, mandano avanti la propria azienda ed allevamenti per continuare la produzione. Alla Bottega della Spesa in Campagna di Siena (Loc. Coroncina), ogni giorno sono 40 le aziende agricole senesi che riforniscono gli scaffali e garantire la sicurezza dei clienti in questa fase di emergenza sanitaria, fra cui gestire gli ingressi per evitare che ci siano più persone insieme all’interno, oltre al personale della bottega.

«Facciamo anche noi – commenta Valentino Berni, presidente Cia Siena – l’appello di restare a casa e di uscire solo per andare a fare la spesa di prodotti alimentari, meglio locali, mentre noi contadini continuiamo con tante passione ad andare a lavorare la nostra campagna. Noi non ci arrendiamo per consentire a tutti, anche in questo momento di grande emergenza per il Paese, di acquistare e consumare i prodotti genuini della terra, e ci stiamo organizzando anche per riuscire a portare i nostri prodotti direttamente a casa dei consumatori».

Gli orari di apertura sono 9.30-13.30 e 14-17.30 dal lunedì al sabato, con chiusura anticipata per permettere ogni giorno la massima pulizia e sanificazione dei locali. La novità è la possibilità di prenotare la spesa direttamente al telefono (334.8547406), per evitare troppe presenze all’interno della bottega: basta chiamare nel pomeriggio, fare l’ordine ed andare a ritirarlo il mattino seguente. Ortaggi, frutta e verdura, pane artigianale, farine, pasta con grani antichi, vini senesi; e poi le birre artigianali prodotte da aziende agricole; legumi (ceci e lenticchie su tutti); formaggi pecorini e di capra, salumi e carni tipiche di chianina e cinta senese e anche produzioni riscoperte come l’aglione della Valdichiana.

«La Bottega della Spesa in Campagna – spiega il direttore Cia Siena Roberto Bartolini – grazie al lavoro degli agricoltori senesi, e nel pieno rispetto delle regole dettate dai decreti governativi permette a tutti di non privarsi dei prodotti tipici del territorio, frutto del lavoro incessante delle aziende agricole».