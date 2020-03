Coronavirus. Minuto (FI): Grazie ad agricoltori per contributo a sanificazione Molfetta

“Agli agricoltori molfettesi va tutta la mia riconoscenza e gratitudine per aver messo a disposizione il loro tempo e i loro mezzi (30 trattori) per sanificare le strade cittadine durante le ore notturne”.

Lo dichiara la senatrice molfettese di Forza Italia, Carmela Minuto. “La categoria ha dimostrato collaborazione e unione in un momento così difficile per l’intero Paese e mi auguro che il comportamento virtuoso degli agricoltori di Molfetta, che si ripeterà nei prossimi giorni, sia d’esempio per le altre città italiane. In maniera del tutto gratuita e volontaria hanno offerto il loro prezioso contributo alla battaglia contro il Covid-19. Dimostrando in queste ore cruciali per la salute dei cittadini di saper “coltivare” anche generosità, forza e gentilezza. Meritano un grazie di cuore da chi, come me, rappresenta in Parlamento il nostro territorio, ma anche da ogni singolo membro di una comunità che ha nel suo dna il coraggio, le competenze e la passione per reagire a questa drammatica emergenza”.