Salta il Vinitaly e Centinaio (Lega) rilancia il Milano Wine Week 2020

“Annullato il Vinitaly, il settore deve concentrarsi sull’evento d’autunno, Milano Wine Week. L’Italia in vetrina nella città più internazionale del nostro Paese.

Milano Wine Week deve diventare la vetrina per il vino italiano per il 2020. Il nostro Paese non può fermarsi e l’evento ideato dal vulcanico Federico Gordini. Può essere l’esempio di un’Italia che non si ferma davanti agli ostacoli. Bisogna essere positivi e ottimisti” cosi il già Ministro delle politiche agricole, della Lega, Gian Marco Centinaio.

LEGGI Coronavirus. Anche il Vinitaly si arrende, appuntamento al 2021. Tutte le nuove date degli eventi di Veronafiere