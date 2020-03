Bonifiche Ferraresi. Comunicata la variazione del capitale sociale

Bonifiche Ferraresi S.p.A. (“BF” o la “Società”) comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova composizione del proprio capitale sociale conseguente all’esecuzione, in data 18 marzo 2020, dell’aumento di capitale sociale ai sensi degli articoli 2443 e 2349 del codice civile, a servizio del piano di incentivazione di lungo termine su base azionaria denominato “LTIP 2017 – 2019”, per un importo di nominali Euro 395.382, mediante imputazione a capitale di riserve disponibili, con conseguente emissione di n. 395.382 nuove azioni ordinarie BF, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BF già in circolazione alla data di emissione, da assegnare ai beneficiari del “LTIP 2017-2019”, dipendenti della Società.

L’aumento del capitale in oggetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BF, in data 18 marzo 2020, a valere sulla delega ad aumentare il capitale sociale ex articolo 2349 del codice civile conferita, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, dall’Assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 19 dicembre 2017, al Consiglio di Amministrazione stesso.

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della Società, con evidenza del capitale sociale precedente.

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente Euro n. azioni Val. nom. unitario Euro n. azioni Val. nom. unitario Totale di cui: 174.656.465,00 174.656.465 – 174.261.083,00 174.261.083 – Azioni ordinarie (aventi godimento regolare; numero cedola in corso: 2 174.656.465,00 174.656.465 – 174.261.083,00 174.261.083 –

Si comunica, infine, che lo statuto della Società aggiornato col nuovo ammontare del capitale sociale è stato depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara e viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.bfspa.it) e sul meccanismo di stoccaggio “1info” (www.1info.it).