Coronavirus. Ripartiamo dalle fragole. La promozione di Ortofrutta Italia per il rilancio del settore

Ortofrutta in crisi a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Ripartiamo dalle fragole. L’invito arriva da Ortofrutta Italia, l’Organizzazione interprofessionale dell’ortofrutta italiana.

Scarica il manifesto campagna promozionale FRAGOLA 2020 bassa-1

La missione affidata dai suoi Soci all’Organizzazione Interprofessionale ortofrutticola nazionale è soprattutto focalizzata sulla promozione e comunicazione istituzionale – che per definizione ha connotazioni generiche e collettive di stimolo al consumo – in un contesto di condivise azioni precompetitive delle imprese della Distribuzione e di sufficiente accompagnamento da parte del Ministero agricolo con la concessione del suo Patrocinio gratuito.

È quasi banale ricordare che il violentissimo impatto della pandemia su tutti noi, sconvolgendo abitudini e stili di vita, ma anche facendoci piangere la cancellazione in molti focolai della quasi totalità di una generazione, ha riportato in primo piano i bisogni fondamentali della salute e dell’alimentazione.

L’intera catena di approvvigionamento del settore ortofrutticolo sta facendo la propria parte in questa emergenza e, come dimostrano gli ingentissimi danni da gelo che hanno recentemente colpito interi areali ortofrutticoli, ne dovrà purtroppo gestire altre ancora. La stretta contingenza di queste ultime settimane ha registrato numeri medi di vendita nella Distribuzione molto positivi anche per l’ortofrutta, ma non certo verso il canale Horeca, chiuso da molti giorni, né per i prodotti di fresca raccolta, fragole, asparagi, verdure di IV gamma ecc., anche a causa dell’impatto generale dei necessari provvedimenti governativi.

L’inedita e terribile contingenza sociale che adesso riguarda anche gli altri paesi europei con numeri allarmanti, non ha ancora distolto i più dalle reiterate comunicazioni unilaterali e il Ministero agricolo, nonostante l’onnipresente ed iperattiva Ministra Bellanova, non ha ancora deciso di valorizzare le nostre proposte di sinergia istituzionale a vantaggio collettivo del settore, sia per questo delicato frangente che per la prospettiva, che già molti esperti, a cominciare dal Professor Frascarelli, vedono in anticiclica difficoltà, proprio quando l’auspicata “ricostruzione” economica potrà avere numeri importanti.

È nostro compito quindi ripartire con il nostro progetto annuale che comunica nel punto vendita di tutta la Distribuzione italiana, con adeguati impianti grafici, la stagionalità, l’origine italiana e alcune specifiche caratteristiche di almeno una decina dei più importanti prodotti ortofrutticoli nazionali.

Ripartiamo quindi con le Fragole, comparto che per le proprie intrinseche peculiarità di filiera risulta già ora in crisi di consumo e di vendite, consapevoli delle complicazioni che ogni punto vendita dovrà affrontare se sceglierà di aderire a questa Campagna, essendo un ulteriore impatto su strutture organizzative già in fortissimo stress operativo.

La Campagna che parte nei prossimi giorni di inizio aprile si protrarrà fino a tutto il mese di maggio, comprendendo la produzione dell’intero areale nazionale e tutti dobbiamo augurarci che la freschezza, la dolcezza nonché gli innegabili contenuti salutistici di uno snack o di un fine pasto a base di fragole ci possano accompagnare, con la primavera, ad un miglioramento della situazione.