Compriamo Italiano. Anche Fieragricola aderisce alla campagna a sostegno della filiera agroalimentare italiana

Fieragricola Veronafiere Spa aderisce all’iniziativa “Compriamo Italiano”: 92 Realtà per un’unica voce a sostegno della filiera agroalimentare.

In piena emergenza Covid-19, un gruppo di imprenditori attivi nel settore agricolo e zootecnico, ha avuto la lungimiranza di accogliere tante singole richieste per farle diventare un unico grande appello a sostegno di tutti gli allevatori e agricoltori del nostro Paese. È così che una semplice idea, si è trasformata velocemente in un manifesto solidale condiviso dai più grandi player del settore che invitano a comprare prodotti alimentari italiani.

Il messaggio del manifesto riportato è molto chiaro e diretto: “COMPRIAMO ITALIANO” ricordando a tutti che ogni giorno almeno 3,6 milioni di persone allevano, coltivano, trasformano e distribuiscono prodotti di elevata qualità, sanitariamente sicuri e controllati di cui il Paese ha estremamente bisogno. In questi momenti di emergenza l’unico modo per ringraziare tutte queste persone del loro sacrificio e senso di responsabilità è comprare italiano e non abbandonarlo mai.



Questa iniziativa ha consentito di devolvere parte del ricavato delle adesioni volontarie a favore dell’Ospedale Civile di Piacenza.