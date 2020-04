Coronavirus. Ecco il Decreto liquidità anche per le aziende agricole

Nella prima stesura del decreto erano state escluse le imprese agricole. Ora si acceleri su erogazione fondi.

Le imprese agricole potranno accedere agli interventi finanziari garantiti dallo Stato e previsti nell’emendamento al decreto legge sulla liquidità, varato dal governo il 6 aprile e prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo la giornata di ieri passata a setacciare il provvedimento, Cia-Agricoltori Italiani ha fatto pressing sul Governo, perché si modificasse la norma.

LEGGI Decreto liquidità. ECCO IL TESTO COMPLETO: pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento per l’accesso al credito delle imprese agricole

A confermare la disposizione sono arrivati il Ministro dell’agricoltura Teresa Bellanova e il suo collega all’Economia Roberto Gualtieri, i quali hanno assicurato un’adeguata formulazione nel provvedimento, per far rientrare le imprese agricole, dimenticate da una prima versione della norma, a causa della previsione del solo parametro di bilancio che nella stragrande maggioranza dei casi non è invece contemplato per le imprese del settore.

Si tratta di un intervento richiesto e preteso da Cia-Agricoltori Italiani nell’interesse di un settore che dimostra, soprattutto in questo periodo di emergenza, la sua centralità nell’economia, approvvigionando di cibo gli scaffali di negozi e della grande distribuzione.

Ora le imprese agricole si attendono tempi rapidi e certi nell’erogazione del credito e nella copertura delle garanzie pubbliche, attraverso procedure semplificate , sulle quali Cia sicuramente attiverà sistemi di monitoraggio per valutare l’adeguatezza degli interventi messi in campo.