Indicazioni Geografiche. Registrato ufficialmente il Cappero delle Isole Eolie DOP

Si aggiunge una nuova IG Food italiana nel registro europeo: uscito nella Gazzetta ufficiale Europea ( GUUE L 144 del 07/05/2020 ) il prodotto Cappero delle Isole Eolie DOP appartenente alla classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Pubblicata infatti dalla Commissione Europea l’iscrizione della Denominazione di Origine Protetta che fa arrivare l’Italia a 302 specialità Food ad Indicazione Geografica. E’ quanto comunica la Fondazione Qualivita.

EUROPA Con la registrazione del nuovo prodotto, l’Europa raggiunge quota 1.448 IG Food – di cui 637 DOP, 748 IGP e 63 STG – ai quali si aggiungono i 27 prodotti nei paesi Extra-UE, per un totale di 1.475 denominazioni. Il comparto Food rappresenta una fetta pari al 42,6% delle IG complessive in EU (STATISTICHE UE>>).

ITALIA L’Italia ha in totale 828 denominazioni Food&Wine di cui 576 DOP, 249 IGP, 3 STG e 35 IG Spirits per un totale di 863 Indicazioni Geografiche. Il comparto Food conta 302 denominazioni di cui 168 DOP, 131 IGP e 3 STG (STATISTICHE ITALIA>>).

SICILIA La Sicilia ha in totale 66 denominazioni Food&Wine di cui 42 DOP, 21 IGP, 3 STG e 3 IG Spirits per un totale di 69 Indicazioni Geografiche. Il comparto Food conta 35 denominazioni di cui 18 DOP, 14 IGP e 3 STG (STATISTICHE SICILIA>>).

Descrizione del prodotto. La denominazione di origine protetta Cappero delle Isole Eolie designa i capperi intesi come boccioli fiorali ed i cucunci intesi come frutti, della specie botanica Capparis spinosa, subsp. spinosa e subsp. inermis, inclusi i biotipi Nocellara, Nocella e Spinoso di Salina immessi al consumo nelle tipologie “al sale marino” o “in salamoia”.

Aspetto e sapore. Il Cappero delle Isole Eolie DOP si contraddistingue per la forma sferica o leggermente appiattita con apice pronunciato, di struttura solida caratterizzato da una superficie glabra. Al colore si presenta verde tendente al senape con striature violacee, di calibro non inferiore a 4 mm per i capperi e calibro non superiore a 20 mm per i cucunci. Il sapore è intenso e pungente; l’odore aromatico, forte, senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei.

Zona di produzione. La zona geografica di produzione e di confezionamento del Cappero delle Isole Eolie DOP si esternde nel territorio del Comune di Lipari comprendente le isole di Lipari, Vulcano, Filicudi, Alicudi, Panarea, Stromboli, e dei Comuni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni nell’isola di Salina, in provincia di Messina, nella Regione Sicilia.

Commercializzazione. Il Capopero delle Eolie DOP è messo in commercio confezionato, nelle due tipologie in contenitori di varie capacità e materiali.