Scadenza latte fresco. Cillis (M5S): nessun allungamento, rassicuriamo il comparto

“Il latte fresco italiano e l’intera filiera nazionale che lo produce e ne garantisce l’alta qualità, rappresentano un prodotto e un comparto fondamentali del nostro Made in Italy. Ecco perché, accolgo con soddisfazione la risposta del Sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe L’Abbate alla mia interrogazione alla Camera, che ha smentito le notizie circolate negli ultimi giorni, secondo le quali si sarebbe deciso di allungare da 6 a 10 giorni la scadenza del latte fresco. Una notizia che rassicura l’intero comparto e i consumatori”. Lo dichiara Luciano Cillis, MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera.

“Quello del latte fresco è un settore già in difficoltà da anni, che stiamo cercando di supportare anche grazie alle misure che il MoVimento 5 Stelle ha introdotto nei decreti sulle emergenze agricole. Le scelte degli italiani in questi due mesi di stop sono ricadute soprattutto sul latte a lunga conservazione, compromettendo ulteriormente i produttori di latte fresco. Allungare la scadenza del latte fresco di qualità esporrebbe il prodotto alla competizione sul mercato con quello a lunga conservazione, anche importato, danneggiando una filiera preziosa per qualità e ricadute occupazionali” prosegue Cillis.

“Continuiamo a lavorare per garantire ai produttori di latte fresco, così come a tutto il settore dell’agroalimentare, un supporto concreto, anche grazie al pacchetto di misure contenute nei provvedimenti che in questa fase di emergenza abbiamo approvato per rilanciare l’economia del nostro Paese”, conclude il portavoce del MoVimento 5 Stelle.