BASF lancia due webinar per approfondire tematiche rilevanti come sostenibilità ambientale e qualità delle produzioni

Sostenibilità ambientale delle pratiche agricole e qualità delle produzioni, a tutela del consumatore finale, sono due temi caldi che rimangono di fondamentale importanza, anche in un momento come il presente, dove l’agricoltura deve continuare a lavorare per contribuire all’economia italiana e coltivare prodotti necessari per sostenere il Paese.

Per questo motivo e per far fronte al distanziamento sociale che non consente di fornire ad agricoltori e tecnici attività di divulgazione tecnico-scientifica “tradizionale”, BASF lancia due webinar. Uno dedicato alla gestione ottimale dei residui e alla qualità delle produzioni e l’altro al miglioramento della sostenibilità ambientale e la protezione delle risorse idriche. I due webinar sono disponibili gratuitamente sul sito della Divisione Agricultural Solution, a questo indirizzo: www.agro.basf.it/it/Servizi/Webinar. Entrambi hanno una durata di soli 15 minuti e, rispondendo correttamente ad alcune domande, permettono di ottenere un attestato di partecipazione. Tante e rilevanti le tematiche trattate. Nel webinar sulla sostenibilità ambientale si parlerà infatti di come gli agrofarmaci possono raggiungere i corpi idrici e delle possibili forme di contaminazione riconducibili a fonti puntiformi o diffuse, spiegando nel dettaglio le migliori pratiche per evitarle o limitarle.

Nel webinar dedicato alla qualità delle produzioni e tutela del consumatore si affronteranno invece temi relativi ai fattori che influenzano il livello di residuo nel raccolto, per poi passare ad approfondire importanti aspetti relativi ai Limiti Massimi di Residuo (LMR). Non mancheranno infine le migliori pratiche agronomiche per gestire in modo ottimale i residui nelle produzioni vegetali. BASF mette quindi a disposizione del mondo agricolo italiano due semplici strumenti digitali a supporto del lavoro di ogni giorno, con un chiaro obiettivo: sostenere la filiera agricola per un uso corretto e sostenibile degli agrofarmaci.

Informazioni sulla divisione Agricultural Solutions di BASF Con una popolazione in rapida crescita, il pianeta dipende sempre più dalla nostra capacità di sviluppare e mantenere un’agricoltura sostenibile e ambienti sani. In collaborazione con agricoltori, professionisti del settore agroindustriale, esperti nella gestione degli infestanti e molti altri, il nostro ruolo è quello di contribuire a rendere ciò possibile. Per questo investiamo in modo significativo in Ricerca e Sviluppo e in un ampio portafoglio prodotti, che comprende sementi e tratti genetici, difesa delle colture chimica e biologica, gestione dei terreni, salute delle colture, antiparassitari e agricoltura digitale. Con team di esperti in laboratorio, nei campi, nell’amministrazione e nella produzione, sappiamo coniugare un modo di pensare innovativo con azioni concrete per mettere a punto idee che funzionino nel mondo reale – per gli agricoltori, la società e il pianeta. Nel 2019 la nostra divisione ha generato un fatturato di 7,8 miliardi di euro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.agriculture.basf.com o uno dei nostri canali sui social media.