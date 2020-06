Tre Gran Medaglie d’Oro per i vini biologici di Antonelli San Marco al Internationaler Bioweinpreis

La giuria dell’Internationaler Bioweinpreis 2020, prestigioso concorso internazionale sui vini biologici, ha premiato in questa edizione di primavera tre etichette della cantina Antonelli San Marco di Montefalco (Perugia), azienda agricola di 190 ettari complessivi in unico corpo, tra uliveti, seminativi, bosco di alto fusto e 55 ettari di vigneti certificati Bio già dalla vendemmia 2012.

“Dopo il premio di tre anni fa per il Sagrantino 2012 queste tre Gran Medaglie d’Oro per i nostri vini sono una nuova conferma per la scelta di conversione al biologico, un metodo di coltivazione che abbiamo adottato molto tempo fa per avere uve più sane e, crediamo, di maggior qualità – dichiara il produttore Filippo Antonelli –. Con migliori cure e attenzioni alle esigenze dei singoli vigneti possiamo ottenere un maggior equilibrio vegetativo e produttivo che ci permette di lavorare meglio in cantina per fare vini d’alta qualità”.

Il concorso enologico Internationaler Bioweinpreis, nato in Germania nel 2009, si svolge con metodo di valutazione PAR® sviluppato dall’esperto sensoriale Martin Darting. In questa edizione, comunque segnata dalle difficoltà legate alle limitazioni della pandemia, erano 648 le etichette in gara da 18 Paesi. Info www.bioweinpreis.de/