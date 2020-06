Agronomi. Stefano Poeta confermato presidente Epap, ente di previdenza

Affermazione della lista EPAP Futura – con oltre il 70 % dei consensi dell’elettorato – alle elezioni per il rinnovo dell’EPAP, l’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale di cui fanno parte, tra gli altri, dottori agronomi e forestali e geologi. Lista guidata dall’agronomo Stefano Poeta, già presidente dell’EPAP durante l’ultimo mandato.

Le elezioni, che si sono concluse il 19 giugno, hanno visto la partecipazione di 14.462 elettori, suddivisi in 7.426 dottori agronomi e dottori forestali; 82 attuari; 1005 chimici e fisici; 5.949 geologi.

Il programma della squadra di Stefano Poeta è racchiuso in sei punti: 1. DALL’OGGI AL FUTURO: un ente moderno e a misura degli iscritti; 2. INVESTIAMO SUGLI ISCRITTI: le nuove frontiere del welfare; 3. LA CREDIBILITÀ DELLA COMPETENZA: il sapere non è un optional; 4. PREVIDENZA PIU’ MODERNA: innovazione e flessibilità; 5. INVESTIRE NELL’INNOVAZIONE: equità, partecipazione, progettualità; 6. CI CONOSCIAMO DI PERSONA: la comunicazione a misura d’iscritto.

Il commento dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Cosenza: “La sua rielezione è l’ennesima dimostrazione di come il lavoro paghi a tutti i livelli e di come, quando si è uniti e partecipativi, si ottengano sempre grandi risultati. Il fatto poi che Stefano sia calabrese deve essere un ulteriore motivo di orgoglio per tutti noi. È molto importante che in un momento storico particolarmente difficile come questo la Calabria possa contare su una persona così capace e disponibile in un ruolo apicale”.