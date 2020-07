Farm to fork, tutelare la sostenibilità senza rinunciare alla produttività. Il 22 luglio in webinar

Come la filiera agroalimentare contribuisce alla sostenibilità delle produzioni e come potrà continuare a farlo in questo periodo di crisi? Qual è la strategia del settore per soddisfare gli ambiziosi obiettivi posti dall’Unione europea con le comunicazioni su Green Deal e Farm to Fork? Ne parleranno i protagonisti del settore mercoledì 22 luglio (alle 10) durante “Farm to Fork: quale idea di sostenibilità?”, secondo appuntamento con Cibo per la mente Talks.

A confrontarsi saranno Alberto Ancora, Presidente Federchimica – Agrofarma, Giovanni Toffoli, Presidente Federchimica – Assofertilizzanti, Dino Scanavino, Presidente CIA – Agricoltori Italiani, e Deborah Piovan, portavoce di Cibo per la mente. Il dibattito sarà Maurizio Tropeano, giornalista de La Stampa.

Il webinar in programma il prossimo martedì aprirà un ciclo di 6 incontri con la filiera agroalimentare italiana promossi da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 16 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia, Uniceb, Unionzucchero).

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom ed è aperto a tutti. Per iscriversi basta cliccare su https://zoom.us/webinar/register/9615935367326/WN_HoIhhYOcQTCrRXCw_1wqSg

Cibo per la mente è un appello e un progetto della filiera agroalimentare italiana rivolto ai decisori europei per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di investimenti in innovazione e ricerca nel campo dell’agricoltura e dell’industria alimentare. Il progetto include un Manifesto di intenti e proposte sottoscritto da 16 associazioni imprenditoriali.

LEGGI Sicurezza alimentare. Cibo per la mente: la filiera agroalimentare ha sconfitto l’emergenza, ora servono programmazione e innovazione