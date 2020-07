Filiera agroalimentare italiana e pandemia: limiti e opportunità. Su Zoom martedì 7 luglio

Qual è lo stato di salute della filiera agroalimentare? Come ha retto all’emergenza Covid-19? Come possiamo approfittare di quello che abbiamo imparato in questi mesi per rendere ancora più solida la nostra sicurezza di approvvigionamento? I protagonisti del settore ne parleranno martedì 7 luglio alle 11 durante “Filiera agroalimentare italiana e pandemia: limiti e opportunità”, primo appuntamento con Cibo per la mente Talks.

A confrontarsi saranno Matteo Lasagna, Vicepresidente di Confagricoltura; Fabio Manara, Presidente Compag; Lea Pallaroni, Segretario Generale di Assalzoo, e Deborah Piovan, portavoce di Cibo per la mente. Il dibattito sarà Maurizio Tropeano, giornalista de La Stampa.

Il webinar in programma il prossimo martedì aprirà un ciclo di 6 incontri con la filiera agroalimentare italiana promossi da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 15 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, UNAItalia, Uniceb, Unionzucchero).

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom ed è aperto a tutti. Per iscriversi basta cliccare su https://zoom.us/webinar/register/9615935367326/WN_Nk8dGcHcQVWSG4xTKDiY8g

Informazioni su Cibo per la mente Cibo per la mente è un appello e un progetto della filiera agroalimentare italiana rivolto ai decisori europei per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di investimenti in innovazione e ricerca nel campo dell’agricoltura e dell’industria alimentare. Il progetto include un Manifesto di intenti e proposte sottoscritto da 15 associazioni imprenditoriali.