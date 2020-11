Cibo per la mente Talk, al via sesto appuntamento. L’innovazione al servizio della sostenibilità nella filiera animale

Qual sono i risultati raggiunti in termini di sostenibilità nella filiera animale? Come si approccia il settore agli obiettivi posti dalla strategia Farm to Fork? In che modo può contribuire l’innovazione?

I protagonisti della filiera ne discuteranno mercoledì 11 novembre alle 11 durante “La sostenibilità nella filiera animale: risultati raggiunti, sfide future e pregiudizi da sfatare”, sesta tappa di Cibo per la mente Talk.

A confrontarsi saranno Davide Calderone, Direttore Assica, Arianna Bolla, Presidente Federchimica – Aisa e Deborah Piovan, portavoce di Cibo per la mente. A moderare il dibattito sarà ancora una volta Maurizio Tropeano, giornalista de La Stampa.

Il webinar in programma il prossimo mercoledì è il sesto incontro organizzato da Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura sottoscritto da 16 associazioni (Aisa, Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobiotec, Assofertilizzanti, Assosementi, Compag, CIA, Confagricoltura, Copagri, UNAItalia, Uniceb, Unionzucchero) e si svolgerà sulla piattaforma Zoom.

