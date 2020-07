Agrifish. Bellanova: creare le condizioni per una Pac più verde senza rinunciare a sostenibilità economica e sociale

“L’Italia sostiene una PAC forte, con un maggior livello di ambizione ambientale, che dovrà andare di pari passo con una serie di condizioni di particolare sensibilità.

Mi riferisco, in particolare, all’attenzione alla sostenibilità economica e sociale, alle tematiche del lavoro e dell’occupazione, alla tenuta delle zone rurali e del tessuto sociale, nonché, su questo punto insisto, a garantire il massimo livello di sicurezza alimentare, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione”. Così la Ministra Teresa Bellanova intervenendo oggi al dibattito sull’architettura verde della PAC nel corso del Consiglio Agrifish.

“Quello che è accaduto in questi mesi, a causa della pandemia, ci insegna che possiamo creare le condizioni per una PAC più verde, ma non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo della sostenibilità economica e sociale dei vari contesti produttivi”, ha ribadito Bellanova.

“Le recenti Strategie adottate dalla Commissione vanno quindi nella giusta direzione – ha concluso la Ministra – ma potranno essere realmente efficaci solo se la PAC sarà in grado di assicurare il giusto punto di equilibrio, tra componenti ambientali e politiche di sostegno efficaci, rivolte al miglioramento della competitività e della modernizzazione delle nostre aziende”.