Visita virtuale alle prove in campo. Con Bayer Crop Science Italia in modalità smart

Bayer mette a disposizione la sua competenza nel digital e l’esperienza dei tecnici Bayer presentando in una modalità “smart” le prove in campo.

Nella sezione Magazine del sito CropScience.it e sulla pagina ufficiale YouTube di Bayer Crop Science Italia sono pubblicate regolarmente le prove in campo più recenti realizzate dai nostri tecnici sul territorio. Suddivise per coltura, l’utente ha la possibilità di scegliere la prova di suo interesse per poterla “visitare virtualmente” tramite i video della serie “Noi Sul Territorio” e gli articoli di approfondimento corredati da testi e immagini.

Rafforzare l’attività digitale della presentazione delle prove in campo è di fondamentale importanza in questo periodo di forti limitazioni agli spostamenti ed alle possibilità di contatto. Con la volontà di garantire agli operatori del mondo agricolo italiano tutto l’aggiornamento tecnico possibile, Bayer mette in campo gli strumenti più idonei per “accorciare le distanze” offrendo sempre un servizio di aggiornamento e supporto a 360°.

Per visitare le prove in campo puoi:

Cliccare il seguente link dove troverai tutte le prove più recenti, suddivise per coltura

dove troverai tutte le prove più recenti, suddivise per coltura Seguire la sezione Magazine del sito CropScience.it, selezionando la voce Campi Prova

Seguire il canale YouTube di Bayer Crop Science Italia. Le nostre playlist sono divise per coltura e selezionando quella di tuo interesse, troverai tutti i video di Bayer, incluse le prove in campo