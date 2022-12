Innovazione. Le colture fuori suolo per il futuro sostenibile dell’agricoltura. Dal 15 al 16 febbraio a Novelfarm

PORDENONE – Colture fuori suolo e vertical farming, stanno continuando a crescere anche in Italia, con esempi importanti nel campo degli ortaggi e delle insalate da taglio. L’edizione 2023 di NovelFarm ribadirà, con la sessione di apertura e di chiusura, che l’indoor farming nelle sue forme più avanzate è la combinazione di tecniche e tecnologie di produzione primaria di cibo che meglio con la sua produttività può garantire sostentamento di alta qualità e quantità per la popolazione mondiale, che continuerà ad aumentare ancora per alcuni decenni. Il fuori suolo fa risparmiare acqua e fertilizzanti, elimina l’uso di pesticidi, libera suolo e lascia intatti ambienti e la biodiversità, la quale anche nelle cosiddette “coltivazioni biologiche” viene impattata.

La Fiera garantirà ai partecipanti un aggiornamento delle tecnologie e delle esperienze innovative presenti in questi campi. Sono ormai diversi i produttori di sementi che offrono varietà particolarmente adatte alla coltivazione in fuori suolo; centri di ricerca e coltivatori si stanno impegnando nel configurare delle soluzioni per conciliare le esigenze del mercato, dell’economia e della valorizzazione di possibilità che il controllo dei parametri di crescita può offrire.

In merito alle tecnologie “hard” per l’indoor farming l’attenzione è rivolta ai sistemi di automazione derivati dal settore dei magazzini, robot cooperativi (cobot), sensoristica, intelligenza artificiale per la gestione dell’ambiente di coltivazione, nuovi sistemi di fertirrigazione. Inoltre, allargando lo sguardo ai mercati NovelFarm rinnoverà l’attenzione sullo sbocco più rilevante oggi e in prospettiva a breve del fuori suolo avanzato nel nostro Paese, la IV e V gamma.

L’accesso alla manifestazione è gratuito; per tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e per rimanere aggiornati sull’apertura delle registrazioni visitate il sito: https://novelfarmexpo.it/

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it