Post elezioni. Confeuro: “Puglia, restituire agli agricoltori le certezze perdute”

Grazie alla conferma alle urne, il presidente Michele Emiliano ha l’opportunità di porre rimedio agli errori commessi nella precedente legislatura e di restituire agli agricoltori pugliesi le certezze perdute – dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. La nuova giunta non può che ricominciare dai nodi in cui si era incagliata: Programmi di Sviluppo Rurale; semplificazione della burocrazia; rilancio del settore olivicolo e un piano di contrasto efficace per debellare la Xylella.

Ad Emiliano va il merito di aver riconosciuto i punti deboli dell’amministrazione da lui guidata. Ci auguriamo che questa consapevolezza si traduca ora in azioni concrete per fornire agli agricoltori pugliesi gli strumenti di cui hanno bisogno per assicurarsi redditi adeguati, ma anche risorse per investire nell’innovazione e nel contrasto ai cambiamenti climatici, che in questa regione causano sempre più spesso calamità naturali e danni alle colture – continua Tiso.

Il dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha annunciato in questi giorni di aver sbloccato finanziamenti del Psr Puglia 2014-2020 per 660 imprese, per un ammontare di oltre 135 milioni di euro. Secondo quanto rende noto lo stesso dipartimento, sarà inoltre possibile attivare aiuti per 155 milioni a favore dei progetti di 800 giovani. Speriamo che questo sia solo il primo passo e che la politica diventi di nuovo protagonista in senso positivo, affinché gli agricoltori non siano più costretti a ricorrere alla giustizia per vedere riconosciuti i loro diritti.