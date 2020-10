Rifiuti. Forza Italia: per errore Governo, Italia rischia danni incalcolabili

“L’Italia rischia di essere invasa dai rifiuti a causa di un errore di superficialità del governo.

Secondo il decreto legislativo già in vigore che recepisce la direttiva europea sul conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, questi, per essere accettati in discarica, devono rispettare limiti di concentrazione nell’eluato riferiti erroneamente a quelli speciali e non a quelli non pericolosi. Un errore imperdonabile che, se non immediatamente sanato, potrebbe procurare danni incalcolabili per l’ambiente e la salute in tutte le regioni che non potrebbero più smaltire i rifiuti urbani e che stanno tentando di mettere una toppa con ordinanze specifiche, come ha fatto la regione Umbria. Per porre rimedio all’ennesimo sbaglio di questo governo abbiamo sottoscritto un emendamento al dl Agosto, ma tutto ciò deve far riflettere sull’attuale gestione dei rifiuti in Italia.

E’ dall’inizio della legislatura infatti che Forza Italia denuncia una totale mancanza non solo di impianti specifici come i termovalorizzatori, ma anche di una politica adeguata che consenta una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Il governo, che a parole è a favore della tutela dell’ambiente, del green deal e dell’economia circolare, non ha ancora capito (o non vuole capire) che serve una rete di impianti all’avanguardia in grado di coniugare, grazie alle nuove tecnologie, le esigenze dell’ambiente e della salute con quelle dello smaltimento omogeneo e del riciclo dei rifiuti. Questa ulteriore brutta figura da parte del governo dovrebbe diventare uno stimolo per agire seriamente realizzando interventi strutturali che risolverebbero una volta per tutte i problemi ambientali nel nostro Paese”.

Lo dichiarano le senatrici Alessandra Gallone, capogruppo di Forza Italia in commissione Ambiente e responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente di Forza Italia, e Fiammetta Modena, componente della commissione Giustizia.