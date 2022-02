Baroni e Gaburri (FI): Giorno importante per il comparto del biologico. Ora controlli più efficaci

ROMA – “Oggi è un giorno importante per il comparto del biologico. Dopo una lunga gestazione la Camera dei deputati ha varato un provvedimento che regolamenta in maniera opportuna e idonea un settore in forte crescita, con un fatturato stimato in 40 miliardi l’anno. Non possiamo, pertanto, che esprimere soddisfazione per il voto espresso dal parlamento italiano su un combinato organico di misure che interessano uno dei settori più strategici dell’intera filiera agricola italiana”.

Lo affermano la deputata di Forza Italia, componente della Commissione agricoltura di Montecitorio, Anna Lisa Baroni e Roberta Gaburri presidente del dipartimento agricoltura di Forza Italia Mantova .

“Grazie al lavoro di Forza Italia – evidenziano – avremo dei controlli più efficaci, evitando così dei conflitti di interesse e importazioni di cibo ‘spacciato’ come biologico. L’Italia ha una agricoltura convenzionale che è già tra le più green al mondo grazie al rispetto di rigorosi disciplinari. Adottando nuove norme per l’agricoltura biologica facciamo un’ulteriore scelta convinta per realizzare ancor meglio gli obiettivi posti da New green deal, PNRR, Farm to Fork, nuova Pac. In questo modo – continuano – avremo cibo ancor più sano e di qualità, lavoro e reddito, manutenzione del territorio, sviluppo sostenibile, salvaguardia della biodiversità e benessere animale. L’auspicio – concludono – è che il Senato approvi celermente la legge, affinché si possano protegge ancor di più le esportazioni, che rappresentano uno dei nostri migliori biglietti da visita”.

LEGGI ANCHE Biologico, via libera alla Camera per proposta di legge. Ora torna al Senato, ma senza il biodinamico

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it