Rifiuti. Gallone (FI): Rapporto dimostra che Governo è impreparato

“L’ambiente è una cosa seria e come tale va trattato. Ma dal Rapporto 2019 sull’Italia del Riciclo, presentato oggi a Roma, emerge un quadro desolante. E’ evidente infatti il profondo scollamento tra il sistema produttivo italiano, che sta mettendo in campo ogni azione per affrontare la transizione energetica ed ecologica nel miglior modo possibile, e l’azione di un governo totalmente impreparato che dà soluzioni inefficaci e solo a macchia di leopardo. L’esecutivo giallo-rosso-rosso non ascolta, non condivide, non si confronta e non mette in campo nessuna strategia di insieme per aiutare tutti gli attori del sistema ambiente. Anzi. La burocrazia, le tasse, la mancanza di coinvolgimento degli operatori di settore, le poche risorse per l’informazione, la continua guerra agli impianti di riciclo, gli interventi spot e punitivi dimostrano che il governo non ha alcuna strategia a lungo termine. Ma Forza Italia non si arrende. Continueremo a mettere in atto, così come abbiamo fatto sin dal primo momento, tutta una serie di iniziative legislative e culturali per sostenere e accompagnare il modello dell’economia circolare che sta al centro del green new deal che per noi è fondamentale, ma che il governo usa solo come inutile slogan”.

Lo dichiara Alessandra Gallone, vicepresidente del gruppo di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente del partito.