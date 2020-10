Centri Agroalimentari all’ingrosso. Fedagro ed Italmercati insieme dalla ministra Bellanova

Questa mattina Fedagromercati-Confcommercio ed Italmercati hanno incontrato a Roma la ministra Teresa Bellanova a conferma della solidità dei rapporti tra gli operatori ed i gestori dei Centri Agroalimentari all’ingrosso italiani.

Alla presenza della ministra il Presidente di Fedagro, Valentino Di Pisa, ha evidenziato l’importanza di questo momento perché, per la prima volta, operatori ed enti gestori si sono presentati alle istituzioni di governo con una voce unitaria, pur mantenendo ognuno il proprio ruolo.

La collaborazione, dichiara Di Pisa, è una condizione imprescindibile per affermare la funzione delle imprese e dei Mercati nella filiera agro distributiva. Imprese e mercati, ha proseguito, che nei mesi della pandemia hanno confermato la propria centralità e l’importante funzione pubblica delle piattaforme a favore della cittadinanza.

Il Presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, si è detto molto soddisfatto dell’incontro, “da cui certamente siamo usciti entrambi rafforzati” .

Ha altresì auspicato l’istituzione, quanto prima, di un Ufficio Mercati all’interno del MIPAAF dove sia le Organizzazioni di categoria che gli Enti Gestori possano trovare adeguata interlocuzione. Tale iniziativa servirebbe a dare anche una spinta concreta alla realizzazione di iniziative nazionali con protagonisti i Mercati.

Anche a livello europeo sia Fedagromercati-Concommercio che Italmercati hanno evidenziato l’importanza di coinvolgere i Mercati nei fondi europei del Recovery Fund, in quanto protagonisti nella catena distributiva alimentare, ma soprattutto nelle future risorse destinate alla PAC, proprio a dimostrazione della strategicità dei Mercati in tema di sicurezza alimentare e tracciabilità a garanzia dei produttori stessi e dei consumatori finali.

Da parte sua la Ministra Bellanova ha accolto le considerazioni dei due Presidenti, ribadendo l’importanza di consolidare sempre di più il rapporto fra il mondo dei Mercati ed il Ministero, creando un punto di contatto costante e solido per mantenere alta l’attenzione su queste realtà.

Infine si è chiarito che il tema dei Mercati deve avere un indirizzo nazionale di condivisione politica e di governance per individuare i Mercati di rilevanza nazionale come hub logistici e distributivi del fresco e dare un’adeguata vocazione alle strutture più piccole, con funzioni diverse e specializzate, con l’obiettivo di mettere in pratica interventi strutturali che valorizzino il prodotto italiano e promuovano l’internazionalizzazione delle imprese italiane con il supporto del Ministero.

L’incontro si è concluso con la promessa e la volontà condivisa di mantenere un dialogo continuo fra il governo, Fedagromercati-Confcommercio e la Rete di Imprese Italmercati per valorizzare al meglio la filiera agroalimentare italiana.