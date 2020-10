Cambiale agraria di ISMEA, nuove domande al via da oggi

L’ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare rende noto tramite il suo sito che da oggi sarà aperto il portale per l’invio delle nuove domande per la Cambiale agraria e della pesca fino a 10 anni, denominata CAP10.

Sono disponibili complessivamente 20 milioni di euro aggiuntivi per assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi dovuta all’emergenza da COVID -19. La misura prevede l’erogazione di prestiti cambiari per un importo massimo di 30 mila euro a 10 anni. Per prendere visione del prospetto informativo e accedere al portale dedicato per la presentazione delle domande clicca sul link: ISMEA portale dedicato cambiale qui