Alla scoperta del Vino Nobile di Montepulciano. Insieme a Consorzio e produttori per conoscere cantine ed etichette

Insieme al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano andiamo alla scoperta delle cantine e dei loro vini.

Scegli il tuo Vino Nobile di Montepulciano, è l’iniziativa promozionale lanciata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per mettere in evidenza le aziende e l’Enoliteca consortile facendo raccontare dai produttori i vini direttamente su video promozionali.

NELLA PRIMA PUNTATA partiamo con Cantine Contucci, Cantina Crociani di Susanna Crociani e Tenuta Valdipiatta – GUARDA IL VIDEO

Ogni clip, della durata di circa 3 minuti, comprende la presentazione di tre aziende e di tre rispettive etichette, le stesse che il consumatore potrà acquistare on line o direttamente dalle cantine, o dall’e-shop del portale dell’Enoliteca (www.enolitecaconsorziovinonobile.it) che proprio nei mesi del lockdown è stato potenziato. Uno strumento, questo ultimo, che in futuro potrà essere un’ottima alternativa di acquisto per i tanti consumatori che hanno visitato l’Enoliteca e che non vogliono perdere contatti, ma anche una vetrina permanente e sempre in movimento delle etichette dei soci del Consorzio.