Cambiamento climatico e biodiversità. Italia protagonista in evento digitale Expo Dubai con PRIMA, CNR, Università Bicocca e ASI

Si tratta della “Climate and Biodiversity Week”, in programma a partire da lunedì 19 ottobre,e dedicata ai temi alla tutela della biodiversità e al cambiamento climatico nonché alle loro importanti ricadute sulla vita di tutti i giorni. L’evento digitale – visibile anche sul canale YouTube diExpo 2020 Dubai – riunisce esperti da tutto il mondo e offre un’anticipazione delle iniziative che tra dodici mesi si terranno in molti degli oltre 190 Padiglioni nazionali nel corso della settimana tematica dedicata all’Esposizione Universale, al via il primo ottobre del 2021 ( https://www.expo2020dubai.com/en/expo-talks/climate-week ).