L’olio bono di Leonardo Pieraccioni. Anche il regista-attore fiorentino impegnato nella raccolta delle olive

E’ tempo di raccolta di olive anche per Leonardo Pieraccioni.

E così il regista ed attore fiorentino a condiviso con i suoi 863mila follower su Instagram un momento di pausa, dopo aver raccolto 4 casse di olive da circa 20 kg l’una. In mano un rastrellino per una raccolta super manuale. Ma le avrà raccolte tutte lui? Chissà. Noi a Leonardo diamo piena fiducia.

Ovviamente, non poteva mancare un suo commento, nel suo stile: “Fo un olio così bono che prima d’uscire me ne metto un par di gocce anche sotto l’ascelle“.

E giù commenti (per ora 831) e like, tanti come quando le olive cadono nella cassetta per la raccolta (siamo a 42.800).

E fra i commenti anche quello di una bandiera della Fiorentina, la squadra per cui Pieraccioni tifa: “Ciao Leo, complimenti per l’olio e non solo ..😄👍⚽️💜Giancarlo” ha scritto lo storico numero 10 viola Antognoni.